Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da çocukların kar sevinci

AFYONKARAHİSAR'da kar yağışı etkisini gösterirken, bunu fırsat bilen çocuklar, sokak iznini karda oynayarak geçirdi.

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Zaman zaman lapa lapa yağan kar, kent merkezindeki çatıları, cadde ve sokakları kapladı. Kentin işlek caddelerinde kar erirken, Zafer Meydanı'nda ve kaldırımlarda biriken kar da Afyonkarahisar Belediyesi'nin temizlik ekiplerince temizlendi.Kent merkezindeki kar yağışı özellikle çocukları sevindirdi. Sokağa çıkmaya izinli oldukları saatlerde mahalle aralarında bazı çocuklar kar topu oynadı, bazıları da ellerine aldıkları poşetleri kızak yapıp karda kaymaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER