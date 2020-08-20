Son dakika haberleri... Adana'da kaçırılan iş adamı polisin drone destekli operasyonuyla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Adana'da kaçırılan iş adamı polisin drone destekli operasyonuyla kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre Adana'da kaçırılan iş adamı polisin drone destekli operasyonuyla kurtarıldı -Polis, iş adamını kaçıran bir zanlıyı gözaltına alırken kaçan 3 zanlının peşine düştü Adana'da, 4 kişi tarafından kaçırılıp ailesinden 1 milyon 400 bin fidye istenen, para getirilmediği için de öldüresiye dövülen iş...

20.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:04

Adana'da kaçırılan iş adamı polisin drone destekli operasyonuyla kurtarıldı

-Polis, iş adamını kaçıran bir zanlıyı gözaltına alırken kaçan 3 zanlının peşine düştü

ADANA - Adana'da, 4 kişi tarafından kaçırılıp ailesinden 1 milyon 400 bin fidye istenen, para getirilmediği için de öldüresiye dövülen iş adamı, polisin drone destekli operasyonu ile mısır tarlasındaki yeri termal kamerada tespit edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Ağustos günü Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Musa Ş. iş yerinden çıkıp otomobiliyle evine doğru giderken otomobil ile önü kesildi. Musa Ş.'nin yanına gelen Servet A., Abdurrezzak B., Hasan B. ve Serhan Y. İş adamını darp etmeye başladı. Daha sonrada iş adamını otomobilden alıp kendi otomobillerine götürdü. Otomobilde de yüzü maskeli şahıslar, iş adamını darp etti. İş adamını bir mısır tarlasına götüren zanlılar, onu sopa ve yumrukla burada da darp etmeye devam etti. Zanlılar, iş adamından önce 5 milyon lira fidye istedi. "Bu para gelmezse seni burada öldürürüz" diye de tehdit etti. Bunun üzerine İş adamı ortağı Hasan A.'yı arayıp kaçırıldığını fidye istediklerini söyledi. Daha sonra telefonu zanlılardan biri alıp "Bize 5 milyon lira getireceksin. Seni daha sonra arayıp adresi vereceğiz. Sakın polise gitme" diyerek telefonu kapattı.

Bunun üzerine Hasan A. hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giderek şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine harekete geçerek önce Musa Ş.'nin aracının en son Yenidoğan Mahallesinde olduğunu tespit ederek bu bölgeye yoğunlaştı. Daha sonra da zanlıların kullandığı otomobilin kiralık olduğunu onun da Yenidoğan Mahallesinde olduğunu belirledi. Polis, bu tespitleri yaparken bir taraftan da iş adamının ortağı zanlılarla konuşup en son 1 milyon 400 bin lira fidye vermek için anlaştı. Polis, ise bu arada yaptığı çalışmada iş adamının Yenidoğan Mahallesinde bir mısır tarlasında tutulduğunu öğrenerek operasyon için hemen düğmeye bastı. Operasyon bölgesi mısır tarlası ve havanın karanlık olması nedeniyle polis drone kaldırıq termal kamera ile iş adamının tarladaki yerini tespit etti. Yapılan operasyon sonucu iş adamını kurtarılırken 4 zanlıdan Serhan Y.'yi yakaladı. Kaçan 3 zanlıyı yakalamak için de çalışma başlatıldı.

İş adamı ise öldüresiye dövüldüğü için hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İş adamı, ifadesinde kendisini Servet A.'nın kaçırdığını yanındakilerin de ona yardım ettiğini, kendisini para vermediği için sürekli dövdüklerini işkence yaptıklarını söylediği öğrenildi.

Yakalanan zanlı ise ifadesinde Servet A.'nın arkadaşı olduğunu, kendisini çağırdığını yanına gittiğini fidye ile alakası olmadığını söylediği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Adana'da kaçırılan iş adamı polisin drone destekli operasyonuyla kurtarıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Cinsellik
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 3. Sayfa
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Güncel
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda? Güncel
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Ekonomi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok Kültür Sanat
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu söyledi
Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu söyledi
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada
Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi
Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Türkiye'nin önde gelen iş ve işçi bulma sitesi Kariyer.net'te 50 bin üyenin kişisel verisi çalındı
Türkiye'nin önde gelen iş ve işçi bulma sitesi Kariyer.net'te 50 bin üyenin kişisel verisi çalındı
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Denizden dönen baba-kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
Denizden dönen baba-kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aamir Khan Nihat Doğan Acun Ilıcalı Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Silah Eylül Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Adana'da kaçırılan iş adamı polisin drone destekli operasyonuyla kurtarıldı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 10:04:58. #1.15#
title