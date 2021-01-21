Son dakika haberleri... ABD Hazine Bakanı Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... ABD Hazine Bakanı Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak

21.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:51
Son dakika haberleri... ABD Hazine Bakanı Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak

Son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanlığına atadığı Janet Yellen'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı Didem Nişancı olacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanlığına atadığı Janet Yellen'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı Didem Nişancı olacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nişancı'nın, Yellen'ın atamasının Senatoda onaylanmasının ardından görevine başlayacağı belirtildi.

Nişancı, Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak. Özel kalem müdürü, bakanlık makamının faaliyetlerini koordine etmenin yanında, tüm bakanlık personelinin amiri konumunda bulunuyor.

Finansal veri hizmetleri ve medya şirketi Bloomberg'in kamu politikaları bölümünde yöneticilik yapan Didem Nişancı daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmıştı.

Nişancı, 2018'de Bloomberg'deki görevine başlamadan Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında görev yapmıştı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, Kasım 2020'de eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Janet Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül
Magazin Gülben Ergen Ceyda Düvenci Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... ABD Hazine Bakanı Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 11:05:19. #1.15#
title