Son dakika haberleri... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çubuk'ta kutlandı

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'ndaki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, yaptığı konuşmada, 23 Nisan tarihinin milletin kendisinden başka hiçbir gücü üstün kabul etmeyeceğinin azim ve kararlılıkla dile getirdiği, bağımsız ve egemen bir devlet olmanın temellerinin atıldığı gün olduğunu belirtti.

Öğrencilerin şiir okuduğu törenin ardından Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve bazı protokol üyeleri gün dolayısıyla çevrim içi düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner