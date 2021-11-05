Son dakika haberleri... 21 Milyonluk yatırım törenle açıldı

SİVAS (İHA) - Sivas Belediyesi tarafından yapılan 21 milyon lira maliyetli projenin birinci etabı olan ' İstiklal Caddesi Alt Geçidi' düzenlenen törenle açıldı.

Yapımına 5 ay önce başlanan alt geçit projesi ekiplerin hummalı çalışmasıyla kısa sürede bitirildi. Saatte yaklaşık 2 bin aracın geçtiği İstiklal caddesi ve Abdul Vahabi Gazi caddesinin kesiştiği noktada yapılan 'İstiklal Caddesi Alt Geçidi' şehrin ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak. 21 milyon TL bedelli projenin ilk etabı düzenlenen törenle açıldı. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Program Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim okunan programda Sivas'ta ulaşım alanında yapılan hizmetlerin video klipi izletildi.

"Bu konuda Belediyenin isabetli bir projesi oldu"

Sivas Valisi Salih Ayhan, belediyenin isabetli bir proje yaptığını belirterek, " İstiklal Alt Geçidi şehrimize hayırlı olsun. Bu yolu 3 yıldır kullanıyoruz. Sivas'ın en sıkışık yeri nedense burasıydı. Bu konuda Belediyenin isabetli bir projesi oldu. Şehre değer katan tüm projelerde birlikti bir istişare ediliyor. Kurumlar arası güzel bir koordinasyon var. Bunlar kalıcı güzel eserler. Her geçen, Allah Razı olsun dendikten sonra bizim için en güzel kazanç, kazanım oluyor" dedi.

"Proje tamamen belediye kadromuzun yaptığı ve uyguladığı bir proje"

Burada konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, alt geçit projesinin tamamen belediye kadrolarıyla yapıldığını ifade ederek, " Kara sevdamız Sivas'ta hizmet yolculuğunda şehrimizin tüm dinamikleriyle başta sayın bakanımız, valimiz milletvekillerimiz, şehrimizin çok değerli sivil toplum örgütleri ve birlikte şehrimizi hizmet etmekten onur duyduğumuz çalışma arkadaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşların çok değerli müdürleriyle birlikte 2019 Mart ayından itibaren ortak bir anlayışla bir hedef belirleyerek bu güzel şehre hizmet ediyoruz. İstiklal Caddesi alt geçidi şehrin doğusunu ve batısını birbirine bağlayan ana güzergahlardan birisi. Şeyhşamil, Huzur, Klavuz, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Turan Gazi Mahallesi ve organize sanayi bölgesinin şehir içindeki tek bağlantı yolu. Dolayısıyla gelişen büyüyen Sivas'ta da bu bölgede bir trafik sıkıntısı olduğunu gördük. Plan proje ve ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Proje tamamen belediye kadromuzun yaptığı ve uyguladığı bir proje. Güzel bir proje çıkarttılar" şeklinde konuştu. - SİVAS