Son dakika haberi | Zonguldak'ta evin deposunda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberi | Zonguldak'ta evin deposunda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 kişi dumandan etkilendi

27.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:14
Son dakika haberi | Zonguldak'ta evin deposunda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki katlı evin deposunda çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki katlı evin deposunda çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi edildi.

İlçeye bağlı Kandilli Beldesi Keşkek köyünde Kerim Akman'a ait 2 katlı evin birinci katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodaki samanların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen ve üst kattaki eve de sıçrayan yangına, Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Köy sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sırasında ahırda bulunan tüp patladı.

Yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan ev sahibi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı, dumandan etkilenen 3 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin sonunda söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale gelirken, evde maddi hasar oluştu, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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