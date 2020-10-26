Son dakika haberi | TÜRKPATENT Başkanı Asan, Küresel Fikri Mülkiyet Forumu'na katıldı
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Son dakika haberi | TÜRKPATENT Başkanı Asan, Küresel Fikri Mülkiyet Forumu'na katıldı

26.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:48
Son dakika haberi | TÜRKPATENT Başkanı Asan, Küresel Fikri Mülkiyet Forumu'na katıldı

Son dakika ekonomi haberine göre Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Küresel Fikri Mülkiyet Forumu'na katıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Küresel Fikri Mülkiyet Forumu'na katıldı.

TÜRKPATENT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Fikri Mülkiyet Otoritesi tarafından düzenlenen, Küresel Fikri Mülkiyet Forumu, Suudi Arabistan'ın G20 Başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Asan, forumda, Türkiye adına bir bildiri sundu. Forumda ayrıca, küresel salgın ve olağanüstü hallerde fikri mülkiyet ofislerinin alacağı tedbirlerin uyumlaştırılması, fikri mülkiyet politikalarının ve fikri mülkiyet bilgisinin paylaşılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinliğe, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Patent Ofisi (EPO), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) başkanları ve G20 üyesi ülkelerin ofis başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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