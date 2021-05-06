Son dakika haberi | Türkiye, çay ihracatından 4 ayda 6,5 milyon dolar kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Türkiye, çay ihracatından 4 ayda 6,5 milyon dolar kazandı

Son dakika haberi | Türkiye, çay ihracatından 4 ayda 6,5 milyon dolar kazandı
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'den ocak-nisan döneminde 96 ülkeye 6 milyon 516 bin 618 dolarlık çay satıldı.

Türkiye'den ocak-nisan döneminde 96 ülkeye 6 milyon 516 bin 618 dolarlık çay satıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Nisan 2021'de 1 milyon 604 bin 673 kilogram çay ihraç edildi.

Bu dönemde gerçekleştirilen ihracattan 6 milyon 516 bin 618 dolar döviz girdisi sağlandı. Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri, en fazla çay satılan ülkeler oldu. Türkiye'den yılın dört aylık döneminde Belçika'ya 2 milyon 489 bin 261, Almanya'ya 691 bin 175, ABD'ye 493 bin 33 dolarlık çay satıldı.

Geçen yıldan farklı olarak Lübnan, Çin Halk Cumhuriyeti, Sırbistan, Şili, Romanya, Hırvatistan, Uganda, Danimarka, Paraugay, Polonya, Mısır, Gabon, Yeni Zelenda, Etiyopya, Togo, Benin, Filipinler, Bahamalar, Panama ve İspanya'ya da bu dönemde çay gönderildi.

"Miktar bazında yüzde 19, değerde ise yüzde 25 artış yaşandı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip koronavirüs salgınına rağmen Türk çayı ihracatında geçen yıl güzel bir dönem geçirildiğini belirterek, 2021 yılı ihracatının daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını söyledi.

Gürdoğan, 2021'in ilk 4 ayında çay ihracatının 6,5 milyon dolar kazandırdığını dile getirerek, "Geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 19, değerde ise yüzde 25 artış yaşandı. Ülke çeşitliliğinin her geçen ay artması ihracatımız açısından sevindirici bir gelişme. Uluslararası pazarlarda marka bilinirliliğiyle Türk çayı önemli bir aşamaya geldi." dedi.

İhracatın daha yüksek rakamlara ulaşması için yapılması gerekenlere değinen Gürdoğan, "Her ülkenin tüketici tercihlerine göre ürün geliştirilmesi önemli bir husus. Bu konuda firmalarımızın araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık vermesi gerekiyor. Buna yapılacak yatırımla gelecekte çok daha yüksek katma değerli ürün üretimini sağlamış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi
İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi
Güne yükselişle başlayan dolar 8,33 seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,33 seviyesinden işlem görüyor
İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tarkan Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Muslera Cyle Larin Serdar Aziz Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Türkiye, çay ihracatından 4 ayda 6,5 milyon dolar kazandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:20:44. #1.14#

title