Son dakika haberi... Türk Telekom ve ASELSAN'dan iş birliği
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Son dakika haberi... Türk Telekom ve ASELSAN'dan iş birliği

Son dakika haberi... Türk Telekom ve ASELSAN'dan iş birliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Türk Telekom ve ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonu kapsamında iş birliğine imza attı.

Türk Telekom ve ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonu kapsamında iş birliğine imza attı. ASELSAN'ın yeni geliştirdiği 2G-3G-4.5G baz istasyonu anteni, Türk Telekom ile birlikte aktif bir sahada denenmeye başlandı.

Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını arttırmak ve 4.5G ile başlayan süreçte haberleşme teknolojileri için yapılacak yatırımların yerli ve milli kaynaklarla karşılanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan projelere Türk Telekom tarafından verilen destek, 2021 yılında da sürüyor. Türk Telekom ve ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonu kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. ASELSAN'ın yeni geliştirdiği 2G-3G-4.5G baz istasyonu anteni, operatör şirketi ile birlikte aktif bir sahada denenmeye başlandı. Çoklu bant destekli olan ve 2G-3G-4.5G servisleri verebilen yeni nesil antenin test versiyonlarının kurulumu operatör şirketinin şebekesinde yapıldı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Şirket olarak yerli baz istasyonu antenlerinin ürünleştirilmesi konusunda ASELSAN ile çalışmalara devam ediyoruz. ASELSAN tarafından geliştirilen çoklu bant destekli antenleri, sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Yerlilik anlamında çok kıymetli olan bu projenin önemli dönüm noktalarından biri olan saha testleri aşamasını birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise, "Operatör sahasında canlı testlerde görülen sonuçlar ürünlerimizin gelişimi için çok önemli. Operatör şirketi ile ortak yapılan test faaliyetlerinden aldığımız geri bildirimlere göre, ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. 2021 yılının ikinci yarısı için seri üretim çalışmalarımız ve diğer operatörler için planlanan kurulumlar da tüm hızıyla sürüyor. Yüksek teknolojilerimiz ile yeni tip yerli ve milli antenler geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Türk Telekom ve ASELSAN'dan iş birliği
Son dakika haberi... Türk Telekom ve ASELSAN'dan iş birliği
Son dakika haberi... Türk Telekom ve ASELSAN'dan iş birliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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