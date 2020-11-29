TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: " Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
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TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: " Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...

29.11.2020 10:34 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:43

TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: " Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım bunları işleyeceğiz" '1.

TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: " Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım bunları işleyeceğiz"

'1. Tesis Yönetim Çalıştayı' Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen program ile başladı

Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kurucu Genel Başkanı Suat Sandalcı:

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"Türkiye'de tesis yönetimi sektöründe ilk çalıştayı"

" Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım bunları işleyeceğiz"

ANKARA - Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "NACE kodumuz yok. Kodumuzun oluşturulması içinde bu mücadeleyi yapıyoruz. Sektörümüzün meslek olabilmesi için bu mücadeleleri yapıyoruz" dedi.

"1. Tesis Yönetim Çalıştayı" Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen program ile başladı. Çalıştay öncesinde İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı, "Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu akademisyenleri ve bilim adamlarını dinleyeceğiz. Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım bunları işleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulan programda aralıklı şekilde havalandırılan salonda dezenfekte işlemi yapılması ihmal edilmedi.

"Türkiye'de tesis yönetimi sektöründe ilk çalıştayı"

Tesis yönetimi sektörünün ilk çalıştayı olduğunun altını çizen Sandalcı, "Sektör temsilcileri olarak yıllardır bakanlığa ve devlet yetkililerimize seslenmeye çalışıyoruz. Bu çalıştayın en önemli ehemmiyeti 2 gün boyunca hazırlanacak bu raporları bir araya getirerek Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum beye sunum yapmak. Türkiye'de tesis yönetimi sektöründe ilk çalıştayı. İnşallah devamı yönetim ajansı önderliğinde olacaktır. Bizde Kentsel Tesis Yönetim Derneği olarak bu desteği kendilerine her zaman vereceğiz. 2 gün boyunca Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu akademisyenleri ve bilim adamlarını dinleyeceğiz. Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım bunları işleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"NACE kodumuzun oluşturulması için bu mücadeleyi yapıyoruz"

Sektörün meslek olabilmesi için mücadele verdiklerini dile getiren Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "En önemlisi, NACE kodumuz yok. Kodumuzun oluşturulması içinde bu mücadeleyi yapıyoruz. Sektörümüzün meslek olabilmesi için bu mücadeleleri yapıyoruz. Bunun ile alakalı 81 ilden tesis yönetim şirketleri hepsi burada oldu. Bu bir şov programı değil. Pandemi sürecinde de sadece ve sadece tesis yönetim sektörünün sorunlarının tartışıldığı ve bunların kat malikleri iletildiği bir program olacak. İnşallah sonuç olarak da akademisyenlerimiz yapmış olduğu bu çalışmalar Anadolu'da, ülkemizin 7 bölgesinde ki tesis yönetim şirketlerine ulaşacaktır" açıklamasında bulundu.

"Problemlere hep birlikte vakıfız"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalıştayın açılış konuşmasını yaparak katılımcılara seslenen Genel Başkan Sandalcı, "Tesis yönetim sektörümüzün mevcut durumuyla ilgili fazla bir şey anlatmayı düşünmüyorum. Yıllardır aynı havayı birlikte soluyoruz. Problemlere hep birlikte vakıfız. 2019 Mayıs ayı içerisinde şahsım ve kurucu yönetim kurulu üyelerimizle yıllardır yapmış olduğumuz çalışmaların artık bir neticeye varması için İstanbul'da bir kuruluş toplantısı gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz sunum sonucunda 113 katılımcı firmamızın 108 oyunu alarak derneğimizin kurulması için onay aldık. Başladığımız günden bugüne kadar Türkiye'nin 81 iline danışmadan sektörümüz adına hiçbir eylem planında olmadık" şeklinde konuştu.

TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...
TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: ' Yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem ve Kovid-19 sorunlarında sitelerde konutlarda nasıl önlemler alınması lazım...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL

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