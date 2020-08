Son dakika haberi | Trabzonspor'da yeni transferler imzaladı Son dakika gelişmesine göre Trabzonspor Kulübü, bugün başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla yeni transferlerden Anders Trondsen, Edgar Ié, Marlon Xavier ve Stiven Plaza için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bulunan Futbol Koordinasyon Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor Kulübü, bugün başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla yeni transferlerden Anders Trondsen, Edgar Ié, Marlon Xavier ve Stiven Plaza için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bulunan Futbol Koordinasyon Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yeni transferlerimizin imza töreni için bir aradayız. Hepinizin bildiği gibi Edgar zaten geçen yıl bizim kadromuza katılmıştı, ancak yabancı sınırlamasındaki sıkıntıdan dolayı bir yıl Feyenoord'da kiralık olarak oynadı. Aslında gelişimi açısından da iyi bir kulüp ve iyi bir ligdeydi. Bu vesileyle Feyenoord Kulübü'ne de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl Edgar, şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımımızda yer alacak. Stiven Plaza da Ronaldo'nun keşfettiği, teknik yetenekleri çok yüksek ve gelişime açık bir futbolcu. Bu açıdan baktığımızda da Avrupa'nın en doğru kulübüne geldi. Hem yönetim olarak bizlerin hem teknik kadronun hem de taraftarlarımızın kendisinden beklentisi çok yüksek. Bu her iki taraf için de bir yıl gecikmiş bir imza töreni. Trondsen de kendisini bir yıldır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Sörloth gibi iyi bir referansı var. Yurt dışına gönderdiğiniz oyuncular, sadece takımınızı değil; şehrinizi ve de ülkenizi temsil eden marka elçilerinizdir. Dolayısıyla Sörloth hem şehri hem ülkesi hem de Norveçli sporcular için çok önemli bir figür oldu. Kendi doğduğu şehirden ve kendi ülkesinden Trabzon'a gelecek oyuncular için de çok büyük bir referans oldu. Trondsen'in işi epey zor. Kendisinden beklentiler, Sörloth'un ortaya koymuş olduğu performansla paralel olarak değerlendirilecek. Biz kendisinin bunu başaracağından, takıma faydalı olacağından, takımımızın vereceği zirve mücadelesine katkıda bulunacağından en ufak bir şüphemiz yok. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Marlon'u scout ekibimiz yaklaşık bir yıldır canlı olarak izliyordu. Yaşı çok genç, performansı çok iyi ve gelişime açık bir oyuncu olduğu rapor edildi. Kendisinden üst düzey bir performans beklemek son derece olağan. Umarım gelişimini şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un kadrosunda daha üst seviyelere taşıyacak. Takımımızın bu bölgedeki ihtiyacını yeterince karşılayabilecek bir oyuncu olduğuna inanıyoruz. Kendisi şu anda kiralık, inşallah opsiyonunu kullanacağımız bir oyuncu olarak Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet eder. Tekrar hepinize Trabzonspor'a hoş geldiniz diyorum."

Futbolcuların yaptığı açıklamalar ise şöyle: ANDERS TRONDSEN: SAHAYA TRABZONSPOR FORMASIYLA ÇIKMAK İÇİN ÇOK HEYECANLANIYORUM"Öncelikle başkanımıza, kulübümüze, hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Norveçli arkadaşım Alexander Sörloth'un ne kadar başarılı bir sezon geçirdiğini biliyorum. Ben de aynı şekilde iyi bir sezon geçirip, beklentileri karşılayacağımı düşünüyorum. Sörloth ile her konuşmamızda Trabzonspor'un harika bir kulüp olduğundan ve muhteşem taraftarlarımız olduğundan bahsetti. Trabzonspor forması giyip sahaya çıkmak için çok heyecanlanıyorum."EDGAR LE: MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR VERECEĞİZ"Trabzon'a geldiğim için çok mutluyum. Geçen yıl bildiğiniz gibi sözleşme imzalamıştım, ancak Başkanımızın bahsettiği yabancı limitinden dolayı burada olmam mümkün olmamıştı. Feyenoord gibi önemli bir kulüpte bir yıl kiralık olarak geçirdim. Orada da iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Buraya döndüğüm için çok mutluyum. Önümüzdeki yıl için hazırım. Umuyorum ki arkadaşlarımla birlikte çok iyi bir sezon geçireceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz."MARLON: HEDEFİM HER ZAMAN KAZANMAK"Öncelikle kazanma geleneği olan ve her zaman zirveyi hedefleyen bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın harika insanlar olduğunu ve futbola inanılmaz derece bağlı olduklarını biliyorum. Transferimin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim amacım ve hedefim her zaman kazanmak, kalitemi göstermek. Umarım bunu başarabilirim."STIVEN PLAZA: KAZANMAK İÇİN HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİMDEN EMİNİM"Öncelikle Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiğim, kariyerimde böyle yükseldiğim için şükrediyorum. Çok fazla konuşan ve doğru kelimeleri seçebilen biri değilim ama söyleyeceğim tek şey kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceğimden eminim. İnsanlar şundan emin olsunlar: Sahada hep kazanmak için mücadele eden birini görecekler. Başkanımızın da bahsettiği gibi çok önemli bir oyuncuyu, kendi ülkemi ve kendimi temsil ediyorum. Bunların bilincinde olarak davranacağımdan emin olabilirsiniz."AĞAOĞLU, FUTBOLCULARA FORMA SATTI

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, imza töreninin ardından yeni transferlere, "Bizim bir geleneğimiz var. Kulübümüze imza atan her oyuncuya, belirli sayıda forma satıyoruz. Siz kaçar tane forma alıyorsunuz" diye sordu. Bunun üzerine Anders Trondsen 561 adet, Edgar Ié ve Stiven Plaza 500'er adet, Marlon Xavier ise 300 adet yeni sezon formalarımızdan satın aldı.

Kaynak: DHA