Son dakika haberi! Suruç'ta sokaklar grafitiyle renkleniyor
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Son dakika haberi! Suruç'ta sokaklar grafitiyle renkleniyor

Son dakika haberleri: Suruç ilçesinde kent estetiği oluşturmak amacıyla ilçedeki sokak duvarlarında grafiti çalışması yapılıyor.

Son dakika haberi! Suruç'ta sokaklar grafitiyle renkleniyor
09.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:52

Suruç ilçesinde kent estetiği oluşturmak amacıyla ilçedeki sokak duvarlarında grafiti çalışması yapılıyor.

İlçede sokak iyileştirme çalışmaları kapsamında, sıvaları dökülen boyasız binalar beyaz renge boyanıyor.

Suruç Belediyesi, sıvaları dökük, boyasız binaların görüntü kirliliği oluşturması nedeniyle ilçe genelinde sokaklarda grafiti çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda sokak duvarlarının dış cepheleri ilçeye özgü olan at ve nar resimleri çizilerek estetik bir görünüm sağlanıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş da çalışmaları yerinde inceleyerek, eline aldığı fırça ile boyama çalışmasına katıldı.

Suruç'un çehresini kısa sürede renklendireceklerini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Esnafın ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ilçe merkezindeki sokaklarda sürdürülen yenileme ve yayalaştırma projesini tamamlamak üzereyiz. Sokağın günübirlik ziyaretçi sayısını artırmak ve yeni bir 'çarşı' oluşturmak için yapılan çalışmalarda altyapı eksikleri giderildi, kilit parke taşı ve su kanallarının döşemeleri gerçekleştirildi. Tek tip cephe giydirme ve peyzaj çalışmalarıyla sokağın çehresi tamamen değişti. Grafitilerle sokakları hem estetik bir hale getirmiş olacağız hem de ilçemizin tanıtımına büyük katkıda bulunarak projemizi de tamamlamış olacağız. Benzer çalışmalarımız ilçenin farklı sokaklarında devam edecek. Grafiti çalışmaları ile 'Duvarları konuşan bir ilçe' oluşturmayı hedefliyoruz."

Yapılan çalışmaları beğeniyle takip eden ilçe halkı ise hizmetlerinden dolayı Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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