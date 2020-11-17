Son dakika! Sultangazi'de tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü
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Son dakika! Sultangazi'de tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü

17.11.2020 10:18 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:38
Son dakika! Sultangazi'de tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü

Son dakika habere göre Emin YEŞİL/ Sultangazi'de durakta tramvay bekleyen 50 yaşındaki Mehmet Özcan Duyğun kalp krizi geçirdi.

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de durakta tramvay bekleyen 50 yaşındaki Mehmet Özcan Duyğun kalp krizi geçirdi. Duraktaki başka bir vatandaşın kalp masajı yaptığı Duyğun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Cebeci Mahallesi Cebeci tramvay durağında dün meydana geldi. Durakta tramvayın gelmesini bekleyen Mehmet Özcan Duyğun(50), kalp krizi geçirdi. Onu görenler hemen 112 Acil Servise haber verdi. Duraktan bekleyen bir vatandaş sağlık görevlileri gelene kadar, yaşlı adama kalp masajı yaptı. O anlar ise amatör kameralara yansıdı. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Duyğun'u ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Duyğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. 


Son dakika! Sultangazi'de tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü
Son dakika! Sultangazi'de tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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