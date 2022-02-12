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Son dakika haberi: Sivasspor'un yeni transferi Konate sağlık kontrolünden geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberi: Sivasspor'un yeni transferi Konate sağlık kontrolünden geçti

Son dakika haberler... DG Sivasspor'un yeni transferi Moussa Konate, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

SİVAS (İHA) - DG Sivasspor'un yeni transferi Moussa Konate, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Moussa Konate, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Sivasspor, Sivas, Spor, Haberler

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