Son dakika haberi | Samsunspor'un 33 yıl önceki trafik kazasında ölen futbolcusu Zonguldak'ta anıldı

ZONGULDAK (AA) - Samsunspor kafilesinin 33 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu için memleketi Zonguldak'ta anma programı düzenlendi.

Zonguldak Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Muzaffer Badalıoğlu'nun öz geçmişini dinleyen ziyaretçiler, daha sonra mezarına karanfil bıraktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, yaptığı konuşmada, yıllar önce talihsiz kaza sonucu kaybettikleri Muzaffer ağabeyi anmaya geldiklerini belirterek, "Bugün o dönemde birlikte futbol oynadığı Uğur ağabeyimizle buradayız. Organizasyonun gerçekleşmesinde bize katkı sağladı. Bu yolda şehit olan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olarak yaşamına devam edenlere sağlık sıhhat diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Badalıoğlu'nun takım arkadaşı Uğur Terzi de ona karşı her zaman görevlerini yerine getirdiklerini dile getirerek, "Değeri hiç unutulmadı. Ocak ayını büyük kayıp olarak değerlendiriyoruz. 33 sene önce biz kaybettik, şimdi de aslan gibi delikanlı gitti. Ahmet Çalık büyük kayıp. Onun da mekanı cennet olsun. Muzaffer abi, tartışılmaz bir futbolcuydu. Türk futbolunun en iyi futbolcularından bir tanesiydi, kişilikli, karakterliydi." diye konuştu.

Anma programına, Badalıoğlu'nun kız kardeşi Semin Badalıoğlu ile takım arkadaşları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile taraftarlar katıldı.

Havza'da yaşanan kaza

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün, Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.