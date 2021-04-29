Son dakika haberi... Samsun'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü
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Son dakika haberi... Samsun'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü

Son dakika haberi... Samsun'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Sayar (39) yönetimindeki 55 ABS 861 plakalı otomobil ile Yakup Harman idaresindeki 55 H 6497 plakalı otomobil, Narlısaray Mahallesi Çatalın Değirmeni mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 55 H 6497 plakalı otomobildeki Sevgi Harman (35) hayatını kaybetti. Sürücüler Yakup Harman ve Mehmet Sayar ile Emine Sayar (41) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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