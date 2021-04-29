Son dakika haberi... Samsun'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü
Son dakika haberi: Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Sayar (39) yönetimindeki 55 ABS 861 plakalı otomobil ile Yakup Harman idaresindeki 55 H 6497 plakalı otomobil, Narlısaray Mahallesi Çatalın Değirmeni mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 55 H 6497 plakalı otomobildeki Sevgi Harman (35) hayatını kaybetti. Sürücüler Yakup Harman ve Mehmet Sayar ile Emine Sayar (41) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca