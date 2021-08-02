Son dakika haberi... Şahi Spor Kulübü pehlivanı Bayram Gümüşdağ, Tedaş Spor Kulübü'ne transfer oldu

Son dakika habere göre 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde teşvik-2 boyunda birinci olan Edirne Şahi Spor Kulübü pehlivanı Bayram Gümüşdağ, Tedaş Spor Kulübü'ne transfer oldu.