Son dakika haberi | "Polis kuş uçurtmadı" deyimi Antalya'da gerçek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | "Polis kuş uçurtmadı" deyimi Antalya'da gerçek oldu

14.02.2021 10:12 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:52

Son dakika haberlerine göre "Polis kuş uçurtmadı" deyimi Antalya'da gerçek oldu Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişinin paraşütle uçuş yaptığını gören polis alarma geçti Islık çalıp el işaretiyle iniş yaptırılan kişinin kısıtlamadan muafiyeti bulunan Ukraynalı turist olduğu anlaşıldı Ukraynalı turist gazetecilerin...

"Polis kuş uçurtmadı" deyimi Antalya'da gerçek oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişinin paraşütle uçuş yaptığını gören polis alarma geçti

Islık çalıp el işaretiyle iniş yaptırılan kişinin kısıtlamadan muafiyeti bulunan Ukraynalı turist olduğu anlaşıldı

Ukraynalı turist gazetecilerin "Hava nasıldı?" sorusuna, "İnsan yoksa korona da yok" cevabını verdi

ANTALYA - Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yamaç paraşütüyle uçuş yapan bir kişi polisi alarma geçirdi. Islık çalıp el sallayan polisleri görünce sahile iniş yapan kişinin Ukraynalı bir turist olduğu anlaşıldı. Kısıtlamadan muafiyeti bulunan turist, gazetecilerin "Hava nasıldı?" sorusuna "If no people, no corona (İnsan yoksa korona da yok)" dedi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri sıkı denetimlerini sürdürürken, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistlerin uğrak yeri Konyaaltı Sahili ve çevresinde polis kuş uçurtmuyor. Dün saat 16.00 sıralarında bir kişinin yamaç paraşütüyle falezler bölgesinde uçuş yaptığını gören Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri alarma geçti. 'Buggy' aracıyla varyant seyir terasına gelen ekipler, uçuş yapan kişiye uzun süre el işaretleri ve ıslık çalarak seslendi. Ekipleri fark eden kişi, Konyaaltı Sahili'ne iniş gerçekleştirdi. Kimliği sorgulanan kişinin Ukraynalı turist Andriy Sushko olduğu anlaşıldı.

"No people, no corona"

Kısıtlamadan muafiyeti bulunan turist, hafta sonları Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmediğini söyledi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Hava nasıldı?' sorusuna ise Sushko, 'If no people, no corona (İnsan yoksa korona da yok)' cevabını verdi. Paraşütünü toplayan Ukraynalı turist, polislere teşekkür edip konakladığı otele gitmek üzere sahilden ayrıldı.

Son dakika haberi | 'Polis kuş uçurtmadı' deyimi Antalya'da gerçek oldu
Son dakika haberi | 'Polis kuş uçurtmadı' deyimi Antalya'da gerçek oldu
Son dakika haberi | 'Polis kuş uçurtmadı' deyimi Antalya'da gerçek oldu
Son dakika haberi | 'Polis kuş uçurtmadı' deyimi Antalya'da gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Ozan Tufan Marcel Tisserand
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | "Polis kuş uçurtmadı" deyimi Antalya'da gerçek oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 10:51:56. #1.16#
title