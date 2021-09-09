Son dakika haberi | Otomobilin çarparak metrelerce fırlattığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Otomobilin çarparak metrelerce fırlattığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Otomobilin çarparak metrelerce fırlattığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinile bilgiye göre kaza Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Elindeki poşetler ile kaldırımda bulunan çöp bidonunun yanına gelen 77 yaşındaki Elmas Akdere daha sonra caddeden yolun karşı tarafına geçmek istedi. O esnada yolda seyir halinde olan Emin Z. idaresindeki 80 ABG 668 plakalı otomobil Elmas Akdere'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri fırlayan yaşlı kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulans ile Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Elmas Akdere yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yaşlı kadına otomobilin çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yoldan geçen gence çarptı, aracın frenleri tutmayınca bir de ezdi
Yoldan geçen gence çarptı, aracın frenleri tutmayınca bir de ezdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Diego Cristiano Max Meyer Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Otomobilin çarparak metrelerce fırlattığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 19:40:02. #1.15#

title