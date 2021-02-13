Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
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Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı

13.02.2021 09:08 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:17
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı

KÜTAHYA'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencilerinin, atölyelerde sıvı ve katı temizlik maddelerinin yanı sıra 'School' markasıyla ürettikleri dezenfektandan deterjana, boyadan oda parfümüne kadar 100'den fazla ürün kamu kurumlarına satılıyor.

KÜTAHYA'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencilerinin, atölyelerde sıvı ve katı temizlik maddelerinin yanı sıra 'School' markasıyla ürettikleri dezenfektandan deterjana, boyadan oda parfümüne kadar 100'den fazla ürün kamu kurumlarına satılıyor. Üretime devam edilen atölyede geçen yıl 7,3 milyon liralık sarış cirosuna ulaşan öğrenciler, Türkiye'de en fazla ciro yapan okullar arasında üçüncü oldu. Okullarında, günde 31 ton dezenfektan ve temizlik malzemesi ile 5 ton boya üretim kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Okul Müdürü Mustafa Özünlü, "Şu an ülkemizdeki en büyük depoya ve üretim kapasitesine sahip bir okuluz" dedi.

Kütahya'da otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimin yanı sıra fabrika gibi çalışıyor. Kimya bölümü öğrencileri günlük eğitimlerine devam ederken, derslerinin olmadığı zamanlarda ise okulun hemen yanına kurulan kimya teknoloji alanı atölyesinde, sıvı ve katı temizlik maddelerinin yanı sıra koronavirüs sürecinde 'School' markası altında dezenfektandan deterjana, boyadan oda parfümüne kadar 100'den fazla ürün satışı yapılıyor.

TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ OLDU, BOŞ KONTENJAN YOK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2020 yılı verilerine göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 7 milyon 300 bin liralık satış ile ülke genelinde en fazla ciroya sahip üçüncü okul oldu. Kütahya Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okula nakil olup, gelmek isteyen çok öğrenci olduğunu ifade ederek, "Kütahya'da böyle bir üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okulumuzun öğrenci kabulüne baktığımızda, diğer okullardan nakil için ciddi bir talepte bulunuyorlar. Ancak kontenjanımızda boşluk olmadığından dolayı okulumuz Kütahya genelinde en çok rağbet gören meslek liselerimiz arasında yer alıyor. Öğrencilerimiz burada dersleriyle birlikte pratik yapma imkanı da buluyor. Bu anlamda kendilerine ufak da bir kazanç elde ediyorlar. Meslek liselerinin önemini hem ilimiz özelinde hem de ülkemiz genelinde bizzat yaşayarak bir defa daha hissettik" dedi.

85 ÖĞRENCİ VARDİYALI OLARAK ÇALIŞIYOR

Günde 31 ton dezenfektan ve temizlik malzemesi ile 5 ton boya üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydeden Müdür Mustafa Özünlü, okullar arasında en büyük depoya sahip olduklarını söyledi. Kimya bölümünde 85 civarında öğrencinin vardiya sistemiyle üretime devam ettiğini kaydeden Özünlü, "Şu an ülkemizdeki en büyük depoya ve üretim kapasitesine sahip okuluz. Kimya bölümümüzde 85 civarında öğrencimiz var. Öğrencilerimizle vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz. Neyi, nasıl üreteceklerini ve piyasa şartlarını burada görüyorlar. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de sürekli piyasayı takip ettikleri için üretim noktasında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Okulumuzun Ar- Ge merkezi olması, öğretmenlerimizin yeni teknolojilere adapte olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla piyasada yeni bir ürün çıkacaksa takip ediyoruz veya yurt dışında üretilmiş bir ürünün muadilini okulumuzda üretebiliyoruz" şeklinde konuştu.

'100 ÇEŞİT ÜRÜN VAR'

Okulda yaklaşık 100 farklı ürünün üretildiğini kaydeden Özünlü, bu ürünlerin İzmir'den Sivas'a kadar geniş bir yelpazede satıldığını ifade etti. Genellikle kamu kurumlarına satış yaptıklarını anlatan Özünlü, "Özellikle pandemi sürecinde dezenfektanın az bulunduğu zamanlarda okulumuz çevre illerdeki tüm ihtiyacı anında giderdi. Pandemi sürecinde alınan izinlerle öğrencilerimiz okulda çalışmaya devam ettiler ve vatandaşlarımızın, okullarımızın kullanacağı ürünleri ürettiler. Ambulansların gümüş içerikli dezenfektanlarını bile üretiyoruz. Bunlar özel bir karışım" dedi.

İLK SIRADA İSTANBUL YER ALDI

2020 yılı verilerine göre, 10 milyon liralık ciro ile İstanbul Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7,4 milyon liralık üretimle ikinci ve Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 7,3 milyon liralık üretimle üçüncü sırada yer aldı.

Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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