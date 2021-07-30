Son dakika haberi! Mustafa Er'den transfer tahtası ile ilgili ilk açıklama geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, transfer tahtasının açılmasıyla ilgili olarak, "Camiamıza hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız hız kazandı.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, transfer tahtasının açılmasıyla ilgili olarak, "Camiamıza hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız hız kazandı. 10-11 transfer yapabiliriz. 5-6'sı yabancı oyuncu olacak" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, transfer tahtasının kalkması ile birlikte Bolu'da devam eden kamp çalışmalarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Er'in ilk sözleri şunlar oldu: "Öncelikle camiamıza hayırlı olsun. Tahta açıldı Yönetim kurulumuz devamlı dile getirmişti. Ciddi mesai harcandı. Ne zaman açılacağını bilmiyorduk ama artık kamuoyundaki soru işaretleri de ortadan kalktı. Bundan sonraki süreç kulübümüz adına sağlıklı şekilde ilerleyecektir. Bu sürede de birçok oyuncu ile görüştük, temasa geçtik. Ancak en büyük problem, futbolcular ve menajerler bazında, tahtanın açılıp, açılmayacağı konusunda tereddütlerinin olması oldu. Başka teklifler olunca da haliyle onları değerlendiren oyuncular oldu. Biz sürekli listemizi güncelledik. Ama bundan sonraki süreçte daha hızlı hareket edilecek. Transferler de hızlı şekilde gelecektir. Bazı isimler var. İlerleyen günlerde açıklanacaktır. Görüştüğümüz, anlaşma aşamasında olduğumuz isimler var. Bekleyen oyuncular var. Bazıları gitti ama bekleyenler de vardı. İlerleyen günlerde gelişmeleri göreceksiniz."

"10-11 transfer yapabiliriz"

"Bursaspor'un mevcut oyuncularına gelen teklif var mı?" sorusuna ise Mustafa Er, şu cevabı verdi: "Teklif gelen oyuncularımız var. Onlarla yönetimimiz ilgileniyor. Gidecek oyuncu da değerini bulup gitmesi lazım. Yönetimimizle istişare de yapacağız. Ama buradan ayrılması için o oyuncunun değerini kesinlikle bulması lazım." Genç teknik adam, yapılacak olan transfer sayısı ile ilgili olarak ise, "Minimum 8, maksimum 10-11 transfer yapabiliriz. Yabancı olarak da 5-6 ismi kadroya katacağız. Geriye kalan kısmı da yerli oyuncu havuzu ile dolduracağız. İki hafta sonra bugün ilk maçımızı oynayacağız. İlk 3 hafta belki sancılı geçebilir. Oyuncuların aynı seviyeye gelebilmesi, takım olgusunu yakalamak süreç alacaktır. Biz bunları hızlı şekilde kapatmak için çalışacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı