Son dakika haberi | Mersin'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Mersin'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Mersin'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı
16.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:46

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kumkuyu ve Üçtepe mahallelerindeki evlerden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşgalini belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.S, D.B. ve M.S.Ç. gözaltına alındı.

Operasyonda çalınan malzemeler ele geçirildi.

Bu arada, olayla ilgili firari olan şüpheli D.F.A'nın yakalanması için çalışma devam ediyor.

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Kaynak: AA

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