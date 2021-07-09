Son dakika haberi! Manisa, sol bek Özgür Çek'i transfer etti
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Son dakika haberi! Manisa, sol bek Özgür Çek'i transfer etti

Son dakika haberi! Manisa, sol bek Özgür Çek'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, sol bek Özgür Çek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, sol bek Özgür Çek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Özgür Çek, "Manisa Futbol Kulübü'nü daha önceden takip ediyordum. Hedefleri olan önemli bir kulübe geldim. Umarım ben de Manisa'nın şampiyonluklarına, hedeflerine en iyi şekilde katkı sağlarım ve hem kendi adıma hem de camiamız adına güzel bir sezon olur. Taraftarlarımızla birlikte hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkan vekili Engin Anlı ise Özgür Çek'in çok tecrübeli ve üst liglerde uzun yıllar forma giymiş önemli bir oyuncu olduğunu aktardı.

Özgür Çek'in yeni sezonda Manisa forması giyecek olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Anlı, "Takımımıza güç katacak bu transferin hem camiamıza hem de Özgür'e hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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