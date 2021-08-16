Son dakika haberi | Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda yeni sezon için 13 transfer
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Son dakika haberi | Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda yeni sezon için 13 transfer

Son dakika haberi | Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda yeni sezon için 13 transfer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Türkiye Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz sezonu ilk 5 içinde tamamlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu için 13 transfer gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz sezonu ilk 5 içinde tamamlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu için 13 transfer gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'na 2021-2022 sezonu için forvet olarak; Arda Berk Kaya, Ömer Berkay Şalcı, Alihan Deniz Genç, Utku Yücedağ, Kaan Sarıarslan, Mahmut Can Çetin ve Melih Kapulcu, pivot olarak; Recep Solak, Burak Selen, Uğur Hortum ve Chance Comanhe, guard pozisyonu olarak ise Tyron Harris, Faik Can Kaşıkçı transfer edildi. 2021-2022 sezonu için etkili ve güçlü bir kadro kurduklarını ifade eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Baş Antrenörü Murat Dikmen, "Takımımızın hedeflenen başarıya ulaşması adına yetenekli ve tecrübeli oyuncuları kadromuza kattık. İnanıyoruz ki sporcularımız bu sezon başarılı ve centilmence maçlar ortaya koyarak takıma büyük katkı sunacaklar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberi | Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda yeni sezon için 13 transfer
Son dakika haberi | Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda yeni sezon için 13 transfer
Son dakika haberi | Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda yeni sezon için 13 transfer
Son dakika haberi | Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda yeni sezon için 13 transfer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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