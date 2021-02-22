Son dakika haber: Köyceğiz Gölü, kano ve kürek takımlarının vazgeçilmez adresi oldu

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Bir son dakika haberine göre Kürek ve kano takımları, elverişli imkanları nedeniyle kamp yapmak için Köyceğiz Gölü'nü tercih ediyor.

Kürek ve kano takımları, elverişli imkanları nedeniyle kamp yapmak için Köyceğiz Gölü'nü tercih ediyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, özellikle kış aylarında kano ile kürek takımlarının kamp merkezi haline geldi. Elverişli iklimi ve uygun tesisleriyle ön plana çıkan Köyceğiz Gölü, takımların ilk tercihleri arasında bulunuyor.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kürek takımlarının yanı sıra, Türkiye'yle birlikte Rusya, Ukrayna, Macaristan ve Bulgaristan'ın hem kano hem de kürek milli takımları yaklaşık iki aydır çalışma yürütüyor.

İlman: "Turizmin ilimizde 12 aya yayılmasını hedefliyoruz"

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AA muhabirine, Muğla'nın tesis imkanları, elverişli doğası, tarihi ve kültürel dokusuyla her türlü sportif etkinliğe ev sahipliği yapabildiğini söyledi.

Özellikle sonbahar-kış döneminde deniz ve göllerde bu çalışmaların daha da yoğunlaştığını aktaran İlman, "Muğla, her türlü spor branşının 12 ay yapılabileceği dünyanın nadir bölgelerinden. Bu fırsatı çok iyi değerlendiriyoruz. Amacımız, turizm ve tarımda marka kent olan Muğla'nın, spor turizminde de aynı seviyeye gelmesi. Spor organizasyonları vasıtasıyla turizmin ilimizde 12 aya yayılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Kano ve kürek takımlarının Köyceğiz'de uzun süre kaldığına dikkati çeken İlman, burayı dünya çapında sporcuların kamp yapacağı su sporları merkezi haline getirmek için de çalışma yürüttüklerini ifade etti.

İşseven: "Yurt dışından daha çok takımın gelmesini bekliyoruz"

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Köyceğiz Gölü'nün son yıllarda özellikle milli takımın uzun süre kamp yaptığı bir merkez haline geldiğini dile getirdi.

Hava şartları ve göl suyunun uygun olması nedeniyle sporcuların burada çok rahat çalışma yürüttüğünü anlatan İşseven, "Önümüzdeki yıllarda yurt dışından daha çok takımın bu bölgeye kamp yapmak için gelmesini bekliyoruz. Hem kamp yapıyor, hem de Türkiye şampiyonalarını gerçekleştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Ilık: "Ekonomik olarak bize çok büyük katkı sağladı"

Köyceğiz Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mustafa Ilık, yaklaşık 10 yıldır kano ve kürek faaliyetlerinin bölgede yapıldığını aktardı.

Son yıllarda yurt dışından da takımların bölgeye çok sık gelmeye başladığını vurgulayan Ilık, şöyle konuştu:

"Bu yıl 5 ayrı ülkeden sporcular kamp için Köyceğiz'e geldi. Özellikle Rusya ve Ukrayna milli takımları yaklaşık üç ay burada kaldı. Her yerin kapalı olduğu kış döneminde bu tür faaliyetlerin gerçekleşmesi ekonomik olarak bize çok büyük katkı sağladı. Sadece otellere değil, ilçedeki bütün esnafa çok büyük katkısı var. Köyceğiz Gölü, konumu itibarıyla çok önemli bir yerde. Biz aslında daha yolun başındayız. Önümüzdeki yıllarda kano ve kürek takımlarını buraya daha çok getirerek hem turizmi hem sporu canlandırmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç