Son dakika haberi | Konya'da "1. Geleneksel Türk Okçuluk Kış Turnuvası" sona erdi

Konya'da Meram Belediyesi'nin, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği "1. Geleneksel Türk Okçuluk Kış Turnuvası" tamamlandı.

Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi'nde gerçekleştirilen turnuvaya minikler, yıldızlar ve gençler karma kategorilerinde yaklaşık 80 sporcu katıldı.

Turnuvanın finaline katılan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her spor dalının önemli olduğunu ancak Türk milleti için okçuluk, güreş ve at binmenin daha kıymetli olduğunu söyledi.

Okçuluğun insan bedenine ve ruhuna katkı sağlayan bir spor olduğunu vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Bu sporların bize tarihi değerlerimizi hatırlatacak gelenekleri vardır. Okçuluk bizim için ata sporu olması nedeniyle de köklerimizle sağlam köprüler kurmak ve tarihi değerlere sahip çıkmak anlamı taşıyor. Bu sporları yaşatmaya çalışmanın ötesinde dünyada bu alanda söz sahibi olmak gibi bir görevi yerine getirme mecburiyetimiz de var. Bu turnuvayı da böylesi derin bir anlam çerçevesinde planladık."

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkan Vekili Ömer Koç ise Konya'da Geleneksel Türk Okçuluğu Tesisleri'nin yapımına devam edildiğini belirterek, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'da gerçekleştirileceğini anımsatarak, "Oyunlarda 21 branş yer alacak. Bu branşlardan biri de geleneksel Türk okçuluğu olacak. Konya olarak 56 ülkeden gelecek yaklaşık 3 bin sporcuyu en güzel şekilde ağırlayacağımıza inanıyorum. Şimdiden geleneksel Türk okçuluğu branşında yarışacak yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

1. Geleneksel Türk Okçuluk Kış Turnuvası'nda minikler kategorisinde Zeynep Ebrar Yıldırım birinci, Salih Ekmekçibaşı ikinci, Ali Agah Günüç ise üçüncü oldu.

Yıldızlar kategorisinde Muhammed Vefa Köseoğlu birinci, Muhammed Mustafa Özer ikinci ve İrem Arıkan üçüncü sırada yer aldı.

Gençler kategorisinde ise Ahmet Kayrıgan birinciliği, Furkan Kayrıgan ikinciliği, Ahmet Yasir Demir üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı