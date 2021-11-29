Son dakika haberi... Kızılcahamam'da geleneksel sof kumaşı üretimi için eğitimler sürüyor

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın unutulmaya yüz tutan değerlerinden sof kumaşında üretimi canlandırmak için başlatılan "Tezgahtan Hayata Sof Kumaş" projesi devam ediyor.

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Kızılcahamam Belediyesi tarafından başlatılan projeyle Kızılcahamam, Ayaş, Çamlıdere ve Güdül ilçelerindeki kadınlara eğitim veriliyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek sof kumaşı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projeyle ilgili açıklama yapan Acar, Halk Eğitim Merkezinde dört aylık eğitim sürecinin yürütüldüğünü aktardı.

Bu eğitimleri tamamlayanların diğer kursiyerlere eğitim vereceğini bildiren Acar, "Başarılı olan kursiyerlerimizin evine dokuma tezgahı ve ip vereceğiz. İlçemizin yanı sıra Güdül, Ayaş ve Çamlıdere'deki evlere ücretsiz olarak dokuma tezgahları girmiş olacak. Ankara Sof Kumaşı hem milli kültür mirasımız hem de Ankara'nın özel bir değeri. İnşallah bu eşsiz ve değerli kumaşı hak ettiği yere taşıyacağız. Hedefimiz 2 yıl içerisinde tarihi Ankara sofunu ülke genelinde yaygınlaştırarak, nesilden nesile aktarmak." dedi.

Ankara keçisinin tiftiğinden dokunan sof kumaşının özellikle 16. ve 17. yüzyılda altın dönemini yaşadığını, bazı Osmanlı padişahlarının bu kumaştan dokunan içlik, entari, cübbe ve kaftanları kullandığının bilindiğini aktaran Acar, bu kumaşın doğallığı, yazın terletmeyen, kışın üşütmeyen yapısı, kolay buruşmaması ve dayanaklılık gibi özellikleriyle günümüzde de tercih göreceğine inandıklarını kaydetti.