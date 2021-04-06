Son dakika haberi: Kenyalı aktivistler IMF'nin hükümete kredi vermemesi için imza kampanyası başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kenyalı aktivistler IMF'nin hükümete kredi vermemesi için imza kampanyası başlattı

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kenyalı aktivistler IMF'nin hükümete kredi vermemesi için imza kampanyası başlattı

Son dakika haberine göre Kenyalı aktivistler, Uluslararası Para Fonunun (IMF) yolsuzlukla suçladıkları hükümete verdiği kredi desteğini durdurması için imza kampanyası başlattı.

Kenyalı aktivistler, Uluslararası Para Fonunun (IMF) yolsuzlukla suçladıkları hükümete verdiği kredi desteğini durdurması için imza kampanyası başlattı.

Sosyal medyada örgütlenen aktivistler, yürüttükleri imza kampanyasında şimdiye kadar yaklaşık 140 bin imza topladı.

"Kenya'ya borç vermeyi durdur" etiketi altında bir aya gelen aktivistler, ülkedeki yolsuzluklara atıfta bulunarak ülkeye giren paranın devlet yetkililerince çalındığını ileri sürdü.

Twitter'da "@Musilimasila" isimli kullanıcı yaptığı paylaşımda, "Sevgili IMF, kuruluşunuzun yolsuzluğu onaylamadığına inanıyorum ancak Jubilee yönetimine borç vererek yolsuzluğu finanse ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

Kampanya, IMF'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kenya'ya 2,4 milyar dolarlık kredi paketine onay vermesinin ardından başladı.

Aktivistler, kampanya metninde Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yolsuzluklar nedeniyle ülkenin her gün 2 milyar şilin (150 milyon lira) kaybettiği sözlerine de atıfta bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Burak Deniz Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kenyalı aktivistler IMF'nin hükümete kredi vermemesi için imza kampanyası başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:27:01. #1.16#
title