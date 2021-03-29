Son dakika haberi: Kayseri'den iki oyuncu Aytemiz Alanyaspor altyapısına tranfser oldu
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Son dakika haberi: Kayseri'den iki oyuncu Aytemiz Alanyaspor altyapısına tranfser oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberi: Kayseri'den iki oyuncu Aytemiz Alanyaspor altyapısına tranfser oldu

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de Mustafa Uğur Futbol Akademisi'nde eğitim gören iki futbolcu Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu.

Kayseri'de Mustafa Uğur Futbol Akademisi'nde eğitim gören iki futbolcu Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu. Yapılan görüşmeler sonrasında Eren Akın ve Enes Tulgay'ın transferi resmen gerçekleşti.

Uzun süredir Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin gündeminde yer alan Mustafa Uğur Akademisi oyuncuları Eren Akın ve Enes Tulgay'ın yeni adresi Aytemiz Alanyaspor oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Tecrübeli Antrenör Zeki Akparlar, "İki önemli transfere imza attık. Daha önce bir çok önemli kulübün transfer listesinde yer alan iki yetenekli oyuncumuz için Aytemiz Alanyaspor Scoot Ekibi ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bu oyuncularımız Fenerbahçe tarafından davet edilmiş, bazı özel turnuvalara katılmış ancak transferde son noktaya gelinmemişti. Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı, kulüp yöneticileri ve altyapı koordinatörleri ile anlaşmalar sağlanarak 2 futbolcumuz ile imzalar atıldı" dedi. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Kayseri'den iki oyuncu Aytemiz Alanyaspor altyapısına tranfser oldu
Son dakika haberi: Kayseri'den iki oyuncu Aytemiz Alanyaspor altyapısına tranfser oldu
Son dakika haberi: Kayseri'den iki oyuncu Aytemiz Alanyaspor altyapısına tranfser oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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