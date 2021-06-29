Son dakika haberi: İtalya'nın ev sahipliğini yaptığı G20 Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi
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Son dakika haberi: İtalya'nın ev sahipliğini yaptığı G20 Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi

Son dakika haberi: İtalya'nın ev sahipliğini yaptığı G20 Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, G20 Dışişleri Bakanları toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisine nasıl karşı koyabileceklerini, kapsayıcı ve esnek bir toparlanmayı nasıl destekleyebileceklerini ele aldıklarını söyledi.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, G20 Dışişleri Bakanları toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisine nasıl karşı koyabileceklerini, kapsayıcı ve esnek bir toparlanmayı nasıl destekleyebileceklerini ele aldıklarını söyledi.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, tarihi Matera kentinde ev sahipliği yaptığı; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı G20 Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi.

G20 bakanlarının çalışmasını tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenleyen Di Maio, bugünkü çalışmaları sonucunda "Matera Bildirisi"ni kabul ettiklerini ifade etti.

Di Maio, hem bugünkü toplantılarıyla hem de Matera Bildirisi ile etkili çok taraflılığın geliştirilmesi yönünde güçlü bir mesaj verdiklerini dile getirdi.

Bakan Di Maio, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin, toplantıların ana konularından biri olduğunu belirterek "Pandeminin etkisine nasıl karşı koyabileceğimizi, kapsayıcı ve esnek bir toparlanmayı nasıl destekleyebileceğimizi ele aldık." dedi.

İtalyan bakan, Matera Bildirisi ile gıda güvensizliğine ayrı bir önem vererek bu hususta mücadeleyi taahhüt altına almış olmalarından gurur duyduğunu aktardı.

Toplantılarda, küresel mücadelelerle yüzleşme bakımından Afrika üzerinde de durduklarını aktaran Di Maio, "G20'nin, bu zor süreçten çıkması için Afrika'yı destekleme görevi olduğuna inanıyorum. Afrika hem insani hem doğal kaynaklar açısından muazzam potansiyeli olan bir yer. Bunları ortaya çıkarmak için harekete geçmeliyiz." diye konuştu.

Luigi Di Maio, G20 ülkelerinin iklim değişikliği konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak iklim değişikliğiyle mücadelenin, esas stratejilerinden biri olduğunu kaydetti.

Bakan Di Maio, İtalya olarak iklim değişikliğiyle mücadele konusunda kısa sürede İngiltere ve ABD'nin yaptığı gibi özel bir temsilci atayacakları bilgisini de verdi.

Öte yandan, G20 Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde öğleden sonra Dışişleri ve Kalkınma Bakanları ortak toplantısı da yapıldı. Bu toplantıya, Türkiye'den video konferans aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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