İş makinesine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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İş makinesine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden İlhan Mühürcüoğlu yönetimindeki 14 AR 327 plakalı otomobil Doğancı Mahallesi mevkisinde önünde seyreden İdris B. yönetimindeki iş makinesine çarptı.

Otomobildekilerden Birsen Mühürcüoğlu yaralanırken arka koltukta bulunan İsmet Mühürcüoğlu (93), olay yerinde hayatını kaybetti.

Trafik kazası nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılması ile tamamen açıldı.

İş makinesine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
İş makinesine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
İş makinesine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
İş makinesine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
İş makinesine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
İş makinesine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
İş makinesine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
İş makinesine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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