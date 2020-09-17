Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte koronavirüsten 176 ölüm
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Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte koronavirüsten 176 ölüm

Son dakika gelişmesine göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 176 kişi daha hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte koronavirüsten 176 ölüm
17.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:43

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 176 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 808'e yükseldi.

Ülkede 176 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 23 bin 808'e çıktı. Ülkede 2 bin 815 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 413 bin 149'a ulaştığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

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