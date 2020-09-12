Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte koronavirüsten 116 ölüm
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Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte koronavirüsten 116 ölüm

Son dakika gelişmesine göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 116 kişi daha hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte koronavirüsten 116 ölüm
12.09.2020 14:08 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:13

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 116 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 29'a yükseldi.

Ülkede 116 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 23 bin 29'a çıktı. Ülkede 2 bin 139 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 399 bin 940'a ulaştığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

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