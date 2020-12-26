Son dakika haber... - Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi- Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı
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Son dakika haber... - Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi- Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı

26.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:46

Son dakika haberler: - Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran'a yakın Şii Asaib Ehli Hak Hareketi'nin üst düzey yöneticisinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması ardından başlayan gerginlikte...

- Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi

Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı

ERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran'a yakın Şii Asaib Ehli Hak Hareketi'nin üst düzey yöneticisinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması ardından başlayan gerginlikte Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, gece geç saatlerde başkent Bağdat sokaklarına çıktı.

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini ve misyonlarını hedef alan saldırıların artmasından sonra İran'a yakın Şii Asaib Ehli Hak Hareketi'nin üst düzey yöneticisinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması, hareketin destekçilerini sokağa dökmüştü. Söz konusu duruma kayıtsız kalmayan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de "Gerekirse yüzleşmeye hazırız" şeklinde açıklama yapmıştı. Başbakan el-Kazımi açıklamasının ardından gece geç saatlerde Bağdat'ın sokaklarını gezerek vatandaşlar ve güvenlik yetkilileriyle görüştü.

El-Kazımi'nin silahlı gruplara meydan okumasından sonra geri adım atan Asaib Ehli Hak Hareketi'nden "Akla sığınalım" açıklaması geldi. Asaib Ehl Hak Hareketi Sözcüsü Cevad el-Talibavi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi güçleri ve direniş gruplarını hedef alan herhangi bir itibarsızlaştırma girişiminin ABD tarafından yapıldığını ve daha önceki gibi başarısızlığa uğrayacağını belirterek, "Mümkün olduğu sürece akıl ve hikmete sığınacağız" dedi.

Asaib Ehl Hak Hareketi Siyasi Büro üyelerinden Mahmut el-Rubai ise Bağdat'ta gövde gösterisi yapmadıklarını ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerin eski olduğunu belirterek, "Bazıları fitne çıkarmaya çalışıyor, biz yasaya saygılıyız ve şeffafça uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... - Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi- Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı
Son dakika haber... - Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi- Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı
Son dakika haber... - Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi- Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı
Son dakika haber... - Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi- Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı
Son dakika haber... - Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi- Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı
Son dakika haber... - Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi- Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı
Son dakika haber... - Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi- Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı
Son dakika haber... - Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi- Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı
Son dakika haber... - Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi- Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU

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