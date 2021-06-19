Son dakika haberi... Highway'de yöresel ürünler pazarı açıldı
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Son dakika haberi... Highway'de yöresel ürünler pazarı açıldı

Son dakika haberi... Highway'de yöresel ürünler pazarı açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Bolu Highway Alışveriş Merkez'inde yurdun dört bir köşesinden yüzlerce farklı tat ve lezzeti bir araya getiren Altınbağ Yöresel Ürünler Pazarı açıldı.

Bolu Highway Alışveriş Merkez'inde yurdun dört bir köşesinden yüzlerce farklı tat ve lezzeti bir araya getiren Altınbağ Yöresel Ürünler Pazarı açıldı.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük otoyol dinlenme tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi'nde Altınbağ Yöresel Ürünler Pazarı açıldı. Gümüşhane pestilinden Trabzon tereyağına, Kars kaşarından Erzincan tulum peynirine, Beypazarı ürünlerinden Trakya sucuğuna, zeytinyağından çörek otuna birbirinden farklı yöresel lezzetleri Highway Outlet ziyaretçileri ile buluşturacak olan Altınbağ Yöresel Ürünler Pazarı, 18 Haziran-25 Temmuz tarihleri arasında alışveriş merkezinde bulunan iki farklı noktada müşterilerine hizmet verecek. Türkiye'nin 7 bölgesi ve 81 iline özgü yöresel lezzetlerin satışa sunulacağı Yöresel Ürünler Pazarı, otoyol tarafındaki otopark alanı ve C giriş kapısı Yeşil Kundura önündeki alanda faaliyet gösterecek. - BOLU

Son dakika haberi... Highway'de yöresel ürünler pazarı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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