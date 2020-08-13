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Son dakika haberi | Hampetrol fiyatları IEA'nın aylık raporu sonrasında düştü

Son dakika habere göre Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), son yayınladığı aylık hampetrol raporunda, küresel petrol talebi öngörüsünü düşürmesinin üzerine, petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok geriledi.

Son dakika haberi | Hampetrol fiyatları IEA'nın aylık raporu sonrasında düştü
13.08.2020 21:24 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:28

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), son yayınladığı aylık hampetrol raporunda, küresel petrol talebi öngörüsünü düşürmesinin üzerine, petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok geriledi.

IEA'nın yeni raporuna göre ajans, 2020 yılında küresel petrol talebinin günde ortalama 8.1 milyon ton düşüşle 91.9 milyon varile düşmesini bekliyor. IEA bu yeni öngörüsüyle, önceki rapordaki öngörüsünü günde ortalama 140,000 varil daha düşük düzeye çekmiş oldu.

IEA, 2021 yılı için küresel petrol talebi öngörüsünü de, önceki öngörüsünden 240,000 varil aşağıya çekerek günde ortalama 97.1 milyon varile indirdi.

Raporun yayınlanmasının ardından, Ekim teslimi Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 1.19 düşüşle 45 doların da altına inerek 44.89 dolara düştü. Eylül teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.20 düşüşle 42.16 dolara indi.


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Kaynak: DHA

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