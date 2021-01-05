Son dakika haberi! Hakan Yalnız, Petlas Genel Müdürü oldu

Son dakika ekonomi haberi... Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde bugüne dek 600 milyon dolar yatırım yapılan, Türkiye'nin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markası Petlas'ın Genel Müdürü, lastik endüstrisinde 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahip Hakan Yalnız oldu.

Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde bugüne dek 600 milyon dolar yatırım yapılan, Türkiye'nin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markası Petlas'ın Genel Müdürü, lastik endüstrisinde 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahip Hakan Yalnız oldu.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Petlas'ta üst düzey görev değişikliği gerçekleşti.

Petlas Genel Müdürü olarak göreve başlayan Hakan Yalnız, daha önce Milano merkezli uluslararası endüstriyel lastik üreticisi Prometeon Tyre Group bünyesinde Üretimden Sorumlu Üst Yönetici olarak görev yapmış ve şirketin 4 tepe yöneticisinden biri olarak dünya genelindeki üretim sorumluluğunu üstlenmişti.

2019 yılında atandığı bu görev öncesi yine aynı şirket bünyesinde EMEA Bölgesi Endüstri Direktörü olarak görev yapan Yalnız, Haziran 2020'de kendi kararı ile yurda dönmüştü.

Lastik sektöründeki kariyerine Pirelli bünyesinde 1995 yılında başlayan Yalnız, şirketin iyileştirme-geliştirme kısmında görev aldıktan sonra İtalya'nın Milano kentinde yer alan Ar-Ge merkezinde Araştırma ve Geliştirme Asistanı olarak görev yaptı.

Hakan Yalnız'ın ilk yöneticilik görevi, 1999 yılında Pirelli Türkiye Karışım Fabrikası Müdürlüğü oldu. 2003 yılında şirketin İtalya-Torino'da yer alan fabrikasına Üretim Müdürü olarak atanan Hakan Yalnız, yurt dışındaki bu ilk yöneticilik görevinin ardından 2006 yılında şirket bünyesinde Türkiye Kalite ve Teknoloji Müdürlüğü görevine getirildi.

2008 yılında şirketin son teknoloji ile tasarlanan Romanya üretim tesisine Fabrika Müdürü olarak atanan Yalnız, 2013 yılında yurda dönerek Türkiye Fabrika Direktörlüğü görevini üstlendi.

Pirelli ve Prometeon'un 2017 yılında ayrılması sonrası Prometeon Fabrika Direktörlüğü'ne atanan ve şirketin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Yalnız, sonraki dönemde İtalya'ya giderek grubun dünya genelinde üretim sorumluluğunu üstlendi.

"Petlas, ülkemiz ekonomisine katkılarını Hakan Yalnız liderliğinde sürdürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, "Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Petlas, ülkemiz ekonomisine katkılarını görev bayrağını devralan yeni Genel Müdür Hakan Yalnız liderliğinde sürdürecek. Şirketimizin başarılarında önemli pay sahibi olan ve yıl sonu itibarıyla emekli olan Yahya Ertem'e hizmetlerinden ve katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz ve kendisine bundan sonraki hayatı için en iyi dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 1967 yılında İzmit'te doğan Hakan Yalnız, ilk ve ortaöğretim sonrası eğitimine, öğrenci değişim programı çerçevesinde gittiği ABD'de devam etti ve liseyi burada bitirdi.

Yalnız, yüksek öğrenimini Güney Karolina Üniversitesi İşletme ve İş Yönetimi bölümünde tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Hakan Yalnız, İngilizce ve İtalyanca biliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız