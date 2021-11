Son dakika haberi | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te yapımı tamamlanan 9 spor salonunun toplu açılış törenine katıldı.

Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Spor Salonu'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, kentin spor, madalya ve kupaların şehri olduğunu söyledi.

Genç sporların Gaziantep'i ve Türkiye'yi her yerde en güzel şekilde temsil ettiğini belirten Kasapoğlu, tesislerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlerin iyi ve kötü her türlü zamanda yanlarında olduklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Açtığımız salonların hepsi birbirinden güzel ve kullanışlı. Gaziantep'teki iş birliğinin tüm Türkiye'ye örnek olması lazım. Biz birlikte Türkiye'yiz. Birlikte her kötülüğün üstünden geliriz. Bundan sonra da önümüzde 2023'te seçim var. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhur İttifakımızla tüm dünyaya ders vermeye devam edeceğiz. Tüm dünyaya bugüne kadar olduğu gibi adaletin, merhametin vicdanın sesini tüm Türkiye verecek. Buna inanıyoruz. Bugün burada şölen, bereket ve kardeşlik var. Gençlerimizi bu güzel tesislere davet ediyorum."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentin genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Gençlerin her zaman emrinde olduklarını ifade eden Şahin, "Gençler bizim dünümüz ve yarınımız. Onlara ne yapsak azdır. Onlar bizim ülkemizin gelecekteki temsilcisi. Büyükşehir Belediyesi olarak kenti adeta şantiyeye çevirdik. Her yerde gençlerin sporla buluşması için çalışıyoruz. Her alanda spor yapmayan kimse kalmayacak inşallah." diye konuştu.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan ve Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile davetliler katıldı.

Kasapoğlu, konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesti, gençlerle fotoğraf çekindi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

