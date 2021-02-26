Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
26.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:58
Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,050211-0,09Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079724-0,08Cigna Sağlık Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050211
|-0,09
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079724
|-0,08
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021174
|-0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082621
|-0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037744
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009790
|-0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010005
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010043
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,043731
|-3,52
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055491
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,058847
|-0,18
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,077539
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013985
|-0,21
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,022653
|-0,15
|ZEM Katılım Değişken EYF
|0,020929
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020221
|-0,11
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020450
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028865
|-0,35
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026910
|-0,11
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029476
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044534
|-0,15
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046262
|-0,13
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,044482
|-0,13
|HEM Altın Katılım EYF
|0,027482
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,042859
|-0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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