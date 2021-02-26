Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,050211-0,09Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079724-0,08Cigna Sağlık Hay.