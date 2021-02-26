Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

26.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:58
Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,050211-0,09Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079724-0,08Cigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,050211-0,09
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079724-0,08
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,021174-0,08
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,082621-0,07
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,037744-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009790-0,23
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010005-0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010043-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,043731-3,52
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,055491-0,30
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,058847-0,18
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,077539-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013985-0,21
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,022653-0,15
ZEM Katılım Değişken EYF0,020929-0,12
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020221-0,11
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020450-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028865-0,35
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026910-0,11
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,029476-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,044534-0,15
VEM Altın Katılım EYF0,046262-0,13
ZEM Altın Katılım EYF0,044482-0,13
HEM Altın Katılım EYF0,027482-0,13
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,042859-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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