Son dakika haberi: Elazığ Belediyesi engelli gencin "solunum cihazı" talebini karşıladı
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Son dakika haberi: Elazığ Belediyesi engelli gencin "solunum cihazı" talebini karşıladı

26.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:30
Son dakika haberi: Elazığ Belediyesi engelli gencin

Son dakika haberleri... Elazığ Belediyesince, kas hastalığı nedeniyle fiziksel yetisini yüzde 99 kaybeden ve akciğerleri işlevini yitirdiği için solunum cihazına bağlı yaşayan Nurçin Arlı'ya (31) solunum cihazı hibe edildi.

Elazığ Belediyesince, kas hastalığı nedeniyle fiziksel yetisini yüzde 99 kaybeden ve akciğerleri işlevini yitirdiği için solunum cihazına bağlı yaşayan Nurçin Arlı'ya (31) solunum cihazı hibe edildi.

Yakalandığı kas hastalığı nedeniyle zamanla vücut hareketinin yüzde 99'u ile akciğerleri fonksiyonunu yitiren ve 12 yıldır solunum cihazına bağlı yaşayan Arlı, hareket ettirebildiği tek parmağıyla cep telefonu ya da dizüstü bilgisayar kullanarak 2017'de ilk kitabı "Vatan Gözlüm", 2019'da "Tahta Salıncak" ve 2020 yılında "Şimdi Sıra Sende" isimli 3 kitap yazmayı başardı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, azmiyle çevresine örnek olan Arlı'ya mevcut cihazının bozulma riskine karşı talebi üzerine ikinci solunum cihazı ve kitap hediye etti.

Arlı, AA muhabirine, yaşadığı tüm zorluklara rağmen kitap okuyarak ve yazarak hayata yeniden bağlandığını belirtti.

Kitap okumanın ve yazmanın kendisinde bir tutku haline geldiğini ifade eden Nurçin Arlı, "Yaşadığım zorluk beni hayallerimden geri koymadı. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Herkes kitap okusun." dedi.

Kendisini hayata bağlayan solunum cihazının arıza vermesi halinde nefes alamadığı için acil olarak hastaneye kaldırılması gerektiğini dile getiren Arlı, bu nedenle ikinci bir solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Arlı şöyle devam etti:

"Cihazım arızalandığında servis için il dışına gidiyor. Bu nedenle yoğun bakımda yatmak zorunda kalıyorum. Bu süreçte yoğun bakımların doluluk oranı ya da salgın dolayısıyla hayatımın daha çok riske girmesi nedeniyle ikinci bir cihaz benim için hayati bir ihtiyaç oldu. Bu talebimi Belediyemize bildirdim. Başkanımız bu konuda desteklerini esirgemedi. Şimdi daha rahatım, artık cihazım bozulur diye korkmuyorum, Allah razı olsun."

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu da Arlı'nın 3 kitap yazmasının büyük bir azmin göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Alınan yedek cihazla olası bir arıza durumunda ikinci cihaz devreye girecek. Bu şekilde hastanelere gitmesi veya yoğun bakımlarda kalması gerekmeyecek. Buna katkı verdiğimiz için çok mutluyuz." diyen Aksu, herkes tarafından takdir edilen bir başarı ortaya koyan Arlı'ya kitaplarının satışı noktasında da destek olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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