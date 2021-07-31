Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, orman yangınlarından etkilenenlere destek ödemelerinin başladığını söyledi

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da şu ana kadar 42 mahallenin orman yangınlarından etkilendiğini, 27 mahallenin tahliye edildiğini vurgulayarak, çeşitli kurumlardan sağlanan yaklaşık 30 milyon liralık desteğin vatandaşlara ödenmeye başladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da şu ana kadar 42 mahallenin orman yangınlarından etkilendiğini, 27 mahallenin tahliye edildiğini vurgulayarak, çeşitli kurumlardan sağlanan yaklaşık 30 milyon liralık desteğin vatandaşlara ödenmeye başladığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınlarla ilgili son durumun değerlendirilmesi için Antalya'da düzenlenen koordinasyon toplantısına katılımının ardından A Haber canlı yayınına katıldı.

Yangının bazı bölgelerde kontrol altına alındığını ancak rüzgar nedeniyle yönünün sürekli değiştiğini belirten Çavuşoğlu, "Manavgat'ın belli bölgelerinde, şu anda özellikle kuzey kısmında yangın devam ediyor. Diğer taraftan, Akseki'de bir yangın var, o da devam ediyor. Gündoğmuş'ta başlayan bir yangın, rüzgarın kuzeybatıya doğru olmasından dolayı, bugün helikopterle de orayı gezdik, Alanya sınırına doğru geldiğini görüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, 3 uçağın bölgeye yönlendirileceğini belirterek, bölgede yangınla mücadelede son durumun bir önceki güne göre daha iyi olduğunu söyledi.

Antalya'da 42 mahalle yangından etkilendi

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da şu ana kadar 42 mahallenin yangından etkilendiğini, 27 mahallenin tahliye edildiğini ve 15 mahallenin de yangında kısmen zarar gördüğünü belirtti.

Bir yandan bölgede hasar tespiti yapılırken diğer yandan vatandaşlara hizmet verilmeye de başlandığını söyleyen Çavuşoğlu, "42 bin civarındaki aboneye elektrik verilemiyordu. Bu, 802 trafo ediyor. Bu akşam itibarıyla bu, 188 trafoya düştü. Bu gece itibarıyla 120'nin altına düşecek." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 10 milyon liralık destekte bulunacağını duyurduğunu, devletin çeşitli kurumlarından toplam 30 milyon lira civarında destek geldiğini anlatan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza yarından itibaren (31 Temmuz) ödemeler başlayacak. Hatta bugün de başladı." dedi.

Çavuşoğlu, acil ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, yapılan hasar tespitinin ardından vatandaşların tüm ihtiyaçlarına yönelik desteğin devam edeceğini söyledi.

"Birçok dışişleri bakanı arıyor, her yerden mesaj atanlar var"

Yurt dışından da Türkiye'ye yardım göndermek isteyenler olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Azerbaycan'dan 102 kişi geliyor, bugün geldi. Onlar helikopter dahil bazı araç gereç de göndermek istediler ama onlar kara yoluyla gelecek, teşekkür ettik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'in de kendisini aradığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yanlış hatırlamıyorsam 140 yangın söndürme uzmanı göndermek istiyoruz dedi, teşekkür ettik kendilerine. Ukrayna'dan, Cumhurbaşkanımızın da (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky ile görüşmesiyle beraber, 3 tane daha uçak geldi. Biraz önce (Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep) Borrell aradı. Birçok dışişleri bakanı arıyor, her yerden mesaj atanlar var."

"Somut bir şey çıkmadan yanlış bilgi vermemiz doğru olmaz"

Yangınlara ilişkin kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini ve konuya ilişkin gözaltıların olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Değişik, farklı kişilerin gözaltına alındığını sizler de biliyorsunuz. Ama şu ana kadar bu yapılan çalışmalar çerçevesinde somut olarak 'Şu ormanı, şu bölgeyi şu yaktı ya da bunlar yaktı' diyecek somut bir bilgi, bulgu yok." diye konuştu.

Çavuşoğlu, çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Doğal olarak şüpheler var. Manavgat'ta aynı anda 4 yerde yangının aynı anda başlaması doğal bir şey değil. Türkiye'nin aynı anda birçok şehrinde bu kadar yangının başlaması da doğal karşılanmıyor. Halkımızın da şüpheleri var, bizim de var. Ama bu soruşturmalar neticesinde ortaya somut bir şey çıkmadan 'Şöyle oldu, böyle oldu' varsayımı üzerine bizim yanlış bilgi vermemiz doğru olmaz."

"Siyasi saikle ve birikimle söz söyleyen de oldu. Bu da doğal"

Çavuşoğlu, dün kendisine bir telefon geldiğini, bir mahallede vatandaşların toplandığını ve şüpheli üç kişinin bulunduğunu aktardı.

Vatandaşların bu şüphelileri polis ve jandarmanın elinden alıp linç etmek istediğini söyleyen Çavuşoğlu, bu davranışın Antalya'nın kültüründe olmadığının altını çizerek, "Polisini, askerini, jandarmasını tüm milletimiz sever. Antalyalı hemşerilerimiz daha fazla sever." diye konuştu.

Çavuşoğlu, olay yerine vardıklarında çok gergin bir ortam olduğunu vurgulayarak, buna rağmen buraya gittiğini belirtti.

Oradaki şüphelileri kurtarmaya gelindiği düşüncesi ile tepki gösterenlerin olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "3 şüpheli şahsın dışında siyasi saikle ve birikimle söz söyleyen de oldu. Bu da doğaldır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, o gergin ortama rağmen vatandaşların arasına girdiğini ve yapılanın yanlış olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Yaşanan olaylar sebebiyle şüpheli duruma düşen 3 kişi için PKK'lı denilmesinin doğru olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "PKK'lı olup olmadığını bilmeden söylemek doğru değil." diye konuştu.

Çavuşoğlu, olaylarda ön planda olan kişilerle görüştüklerini ve onları yumuşattıklarını vurgulayarak, "Daha sonra diğerlerinin sakinleştirilmesi konusunda bana yardım ettiler." dedi.

O kişilere de teşekkür ettiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Toplumsal psikolojiyi bildiğimiz için bu tür ortamlarda böyle şeyler olabilir. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. Ben o vatandaşlarımızın doğrudan içine girdim ve sohbet ettim, anlattım. 'Devletin polisine, askerine güvenmeliyiz.' dedim. Güvenlik güçlerimiz gereğini yaptı ve o 3 şahıs şu anda gözaltında. Soruşturma devam ediyor. İsteyenler de mahkemeye gelsin suçlama nedir görsünler. Ortada bir şüphe varsa görmek vatandaşımızın hakkıdır."

Dışişleri Bakanı ve hemşerileri olarak görevlerinin vatandaşları sakinleştirmek olduğunu aktaran Çavuşoğlu, başta gerginlik olsa da olayı tatlıya bağladıklarını ve sağduyunun hakim olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, bu tür tahriklerin çok olacağına dikkati çekerek, vatandaşların devletin güvenlik güçlerine güvenmelerini istedi.

Bu tür provokasyonların amacının milleti birbirine düşürmek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu tuzaklara düşmeyelim." dedi.

Çavuşoğlu, eğer bir kundaklama, terör saldırısı varsa bunun sorumlularını bulacaklarının ve gereğini yapacaklarının altını çizerek, "Diğer afetlerde her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın gördüğü tüm zararları karşılamak bizim boynumuzun borcudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçdaroğlu iyi niyetli olsaydı çalışmalar hakkında bilgi alırdı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangınlara ilişkin sözlerine eleştiri yönelten Çavuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu devlet adamı olsaydı gerçek anlamda iyi niyetle buraya gelmiş olsaydı öncelikle gelip bu koordinasyon merkezinde 4 tane bakan var bizlerle görüşüp çalışmalar hakkında bilgi alırdı." dedi.

Çavuşoğlu, THK'nin uçaklarının kullanılmamasında bir kötü niyet bulunmadığını ve bahsi geçen uçakların kullanılamaz durumda olduğunu belirtti.

Yangına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesinin de evleri söndürme gibi görevleri olduğunu ve bunu başaramadığı halde bir suçlamada bulunmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, ciddi bir afetle karşılaşıldığını, her yerden yangın geldiğini ve Büyükşehirin de yetişemediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun mantalitesinin ve olaya bakışının iyi niyetli olmadığının altını çizdi.

Bu yangından ders alındığını aktaran Çavuşoğlu, "(Bundan sonra yeni bir anlayışla bu tür afetlere hazırlanmamız gerekiyor. Şunun da yapılması gerekiyor) deseydi Sayın Genel Başkan teşekkür ederdik. 'Haklısınız' da derdik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, devletin tüm imkanları seferber ettiği bir ortamda Kılıçdaroğlu'nun koordinasyon merkezi ile görüşmeden ideolojik toplantılar yapmasının kötü niyetli olduğunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Hep beraber bu ormanlar da bizim, bu şehirler de bizim. Kim yönetirse yönetsin bu ülke, bu millet bizim. Böylesi günlerde birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım." diyen Çavuşoğlu, yerelde bu birlikteliğin kurulduğunu fakat Kılıçdaroğlu'nun birlik ve beraberliği bozduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, yardım konusuna ilişkin de yardım yapma arzusunu iletenlere bir adres olması için yönlendirme yaptıklarını ve bu durumun 'yardımlara ihtiyaç var' manasına gelmediğini ifade etti.

Bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Çavuşoğlu, vatandaşlara yapılacak yardımların koordine edileceğini ve doğru şekilde sürecin işlemesinin sağlanacağını belirtti.

Çavuşoğlu, diğer kurumların da içinde bulunduğu koordinasyon birimlerinin görevlerinin netleştirildiğini ve kendilerinin de vatandaşları ziyaret edeceğini, bu koordinasyon sürecine katılacaklarını aktararak, "Birinci önceliğimiz yangının tamamen kontrol altına alınması." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu