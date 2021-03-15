Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir"

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki yıl önce iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki yıl önce iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Christchurch'te Müslümanları hedef alan terör saldırılarının yıl dönümünde, sadece İslamofobi'yi değil, Zenofobi'yi ve insanoğlunu derisinin rengi ya da inancı ile yargılayan çarpık zihniyeti lanetliyorum. Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler