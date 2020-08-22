Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf duygularını anlattı
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf duygularını anlattı

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz rezervi keşfinin müjdesini verdiği sırada göz yaşlarına hakim olamayan Rüstem Yılmaz Cengiz, o an yaşadığı duygularını anlattı.

22.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:32

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz rezervi keşfinin müjdesini verdiği sırada göz yaşlarına hakim olamayan Rüstem Yılmaz Cengiz, o an yaşadığı duygularını anlattı.

Zonguldak'ta mobilya mağazası bulunan Rüstem Yılmaz Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olamadığını ve o anların sosyal medyada yer aldığını anlatan Cengiz, şunları söyledi:

"Duygularıma hakim olamadım. Böyle bir duruma geleceğimizi de bilmiyordum. Fotoğrafı gören çok arayan, tebrik eden ve eleştirenler oldu. Eleştiren kardeşlerimize de Allah'tan inayet diliyorum ve onlarda inşallah gerçeği görürler. Memleketimiz için olumlu bir gelişmede sevinecekleri yerde eleştiriyorlar, bunları da kınıyorum. İnşallah makus talihimizi yener ve seri sondaj çalışmalarıyla değişik madenlere ulaşır ve memleketimizin refah seviyesini yükseltiriz."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sırasında çekilen fotoğrafını Twitter adresinden paylaştığını hatırlatarak, "Bakanımız Berat Albayrak'ın fotoğrafımı paylaşmasına mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onların emekleri boşa gitmeyecek. Biz her zaman onları destekliyoruz ve onlara inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf duygularını anlattı

Kaynak: AA

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