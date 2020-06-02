Son dakika haberi | Çin'in Vuhan kentinde yaklaşık 10 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldı
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Son dakika haberi | Çin'in Vuhan kentinde yaklaşık 10 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde, 19 günde 9 milyon 890 bin kişiye test uygulandı.

Son dakika haberi | Çin'in Vuhan kentinde yaklaşık 10 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldı
02.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:31

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde, 19 günde 9 milyon 890 bin kişiye test uygulandı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde yer alan habere göre, 11 milyon nüfuslu kentte 14 Mayıs-1 Haziran arasında yaygın CRP (C-reaktif protein) testleri yapıldı.

Kişilerin boğaz sürüntü örneklerinde virüsün RNA izlerinin tarandığı testler için vatandaşlara çağrı yapıldı, yerleşim yerlerinde kurulan geçici test merkezlerinde numuneler toplandı.

Kentte, 19 günde 9 milyon 890 bin kişiye test yapıldı. Yaygın testler, virüsü taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen kişileri tespit ederek bulaşma riskini saptamayı amaçlıyor.

Vuhan'da 14-23 Mayıs tarihlerinde 6 milyon 574 bin kişi test edilmişti.

300 "asemptomatik" vakaya rastlandı

Yetkililer, testler sırada Kovid-19 vakasının görülmediğini, 300 "asemptomatik" vakaya rastlandığını bildirdi. Çin, virüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" vakaları genel vaka sayısına eklemiyor.

Öte yandan, testlerin 126 milyon 580 bin dolara mal olduğu belirtiliyor.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da bugüne kadar 50 binin üzerinde vaka kayda geçti.

Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 83 bin 22'ye ulaşırken, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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