Son dakika haberi... Çelik: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaşı destekliyor, önemsiyor"
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Son dakika haberi... Çelik: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaşı destekliyor, önemsiyor"

Son dakika haberi... Çelik: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaşı destekliyor, önemsiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaşı destekliyor, önemsiyor" dedi.

Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaşı destekliyor, önemsiyor" dedi.

Hatay Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Genel Kurulunda konuşan Çelik, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli 'özellikle Cumhurbaşkanımız her nüfus başına bir küçükbaş hayvan olacak şekilde planlama yapılması noktasında bu üretime yön verdi' dedi" ifadelerini kullandı.

İki listenin yarıştığı genel kurul toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Çelik, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli daha önce hayal edemediğimiz hiç almadığımız destekleme kalemlerini getirdi. Bu destekler verildi ve karşılıksız kalmadı. Destekler konusunda son bir yılda pandemi olmasına rağmen yüzde 12 civarında bir artış sağlandı. Türk tarımında yüzde 5.6 büyüme oldu. Tarım bakanımız gece gündüz demeden durmak yol yola devam misali bize 'pandemiye aldırış etmeyin, üretime devam edin' talimatları veriyor. Pandemide ne kadar insan sağlığı önemliyse gıda güvencesi de o kadar önemlidir. O kadar da gıdaya arz ve ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü insanlar üretmezse 84 milyon nüfusumuzun karnı aç kalacaktır. Onların gıda sigortası, yetiştiricidir, çiftçidir, üreticidir" dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Geçmişte 2002 öncesinde küçükbaş hayvan bitme noktasına gelmişti. AK Parti hükümetinin destekleriyle 30 milyon olan küçükbaş hayvan sayısı bu gün 55 milyon oldu. Devletimiz ve hükümetimiz bize güveniyor. Bize sahadan gelen sesleri dinleyerek bu sorunları yukarıya taşımak bizim boynumuzun borcudur. Hatay'da olmaktan mutluluk duyuyorum. Yetiştiricini gözündeki o heyecanı sandığa yansımasını istiyorum. Hatay ilimize yakışır iki aday yarışıyor. İnsanların oylarının rengi ne olursa olsun herkes buna saygı göstersin. Benim için aday fark etmez, benim için önemli olan yetiştiricinin kazanmasıdır." - HATAY

Son dakika haberi... Çelik: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaşı destekliyor, önemsiyor'
Son dakika haberi... Çelik: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaşı destekliyor, önemsiyor'
Son dakika haberi... Çelik: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaşı destekliyor, önemsiyor'
Son dakika haberi... Çelik: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaşı destekliyor, önemsiyor'
Son dakika haberi... Çelik: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaşı destekliyor, önemsiyor'
Son dakika haberi... Çelik: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaşı destekliyor, önemsiyor'
Son dakika haberi... Çelik: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaşı destekliyor, önemsiyor'
Son dakika haberi... Çelik: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaşı destekliyor, önemsiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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