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Son dakika haberi! ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin transferi Bonner takıma katıldı

Son dakika haberi! ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin transferi Bonner takıma katıldı
AA / Serkan Avci - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin sezon öncesi anlaşmaya vardığı ABD'li forvet DeWanna Bonner, kente geldi.

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin sezon öncesi anlaşmaya vardığı ABD'li forvet DeWanna Bonner, kente geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibinin sezon öncesi kadrosuna kattığı 1,93 metre boyundaki ABD'li Bonner, tesisleri gezip, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD'li basketbolcu, takımda önemli ve yetenekli oyuncular bulunduğu belirterek, "Tecrübeli teknik ekibimiz ve arkadaşlarımla 3 kupa hedefimize ulaşmak için çalışacağız. Muhteşem taraftarımızla bir bütün olmayı sürdürerek kupaları Mersin'e getireceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Serkan Avci - Spor Haberleri

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