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Son dakika haberi! Başkan Güngör; "Aydın'ı Türkiye'nin düve merkezi yapacağız"

Gelen son dakika haberlerine göre Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) tarafından Ari İşletmelere yönelik, ADSYB Damızlık Düve Merkezi faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Son dakika haberi! Başkan Güngör;
02.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:34

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) tarafından Ari İşletmelere yönelik, ADSYB Damızlık Düve Merkezi faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bozdoğan Alamut Mahallesi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Mehmet Sedat Güngör "Aydın'ı Türkiye'nin Düve Merkezi yapacağız" dedi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Aydın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Eray Yeşilçayır, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı Galip Özel, Bozdoğan Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Osman Oktay, Bozdoğan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Bostancı ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantıda ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, katılımcıları bilgilendirdi.

Düve merkezlerinin yeni faaliyetlerine yönelik bilgiler aktaran Birlik Başkanı Güngör, "Birliğimiz ile Ziraat Girişim Tarım Piyasaları Anonim Şirketi (ZGTP) arasında ortaklık kuruldu. Bu ortaklığın amacı; Ülkemizdeki damızlık dişi hayvan varlığının ıslahı, korunması, arttırılması ve süt hayvancılığı piyasasında fiyat istikrarına katkı sağlamaktır. Yetiştiricilerimizin sağlıklı ve kaliteli düve, kaliteli ekonomik kaba yem temini veya yetiştirdikleri buzağı ve düvelerini piyasa koşullarının altında satmak zorunda kalmaları sorunlara yönelik çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Uzun vade de Aydın'ın kaliteli düvelerinin hak ettiği değeri bulup, markalaşmasını sağlayıp ilimizi Türkiye'nin Düve Merkezi yapacağız" dedi.

Bu kapsamda gelecek dönem faaliyetleri hakkında bilgi veren ADSYB başkanı Mehmet Sedat Güngör, "6- 15 ay arası kültür ırkı (Holstein, Montofon,Montbeliarde, Simental) boş düvelerini satmak isteyen birliğimiz üyesi yetiştiricilerimizden, belirlenen kriterler doğrultusunda düvelerini alacağız. Düve merkezimizde uzman teknik personellerimiz tarafından bakım beslemeleri ve kaliteli spermalar ile tohumlamaları yapılacak düveleri tekrar satışa sunacağız. Bu model ile milli kaynaklarımızı koruyarak hayvan ithalatının sona erebileceğini, hatta ihracatçı konumuna geçebileceğimizi düşünüyoruz. Ziraat Bankası ile kurduğumuz bu ortaklığın yetiştiricilerimize, tarım ve hayvancılık sektörüne ve ülkemize hayırlı olmasını umuyoruz" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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