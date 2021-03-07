Son dakika haberleri: Bakan Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş aracını inceledi
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Son dakika haberleri: Bakan Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş aracını inceledi

07.03.2021 22:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:21

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yaptığı videolu paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız @Varank tesislerimizi ziyaret ederek, #AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi." açıklamasında bulundu.

Paylaşılan videoda ise Bakan Varank ve Bayraktar'ın AKINCI S-1'in üzerine çıkarak incelemelerde bulunduğu görüldü.

Son dakika haberleri: Bakan Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş aracını inceledi
Son dakika haberleri: Bakan Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş aracını inceledi
Son dakika haberleri: Bakan Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş aracını inceledi
Son dakika haberleri: Bakan Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş aracını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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