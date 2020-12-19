Son dakika... Bakan Soylu'dan Polis Müzesi'ne ziyaret

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Müzesi'ni ziyaret ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Müzesi'ni ziyaret ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Kökleri tarihimize dayanan, 19. yüzyılın sonlarında resmi olarak kurulan Polis Teşkilatı'mıza, yeni kazandırılan Polis Müzesi'ndeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Pandemi sonrası vatandaşlarımızla birlikte de ziyaret etmek duasıyla." ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen ek hizmet binasında bulunan, 1518 metrekare alana sahip Polis Müzesi'nde, geçmişten bugüne Türk Polis Teşkilatı'nın kullandığı silah, teçhizat, kıyafet, kimlik, araç, haberleşme cihazları ve polis kültür varlığını temsil eden eserler sergileniyor.

Şehitleri anlatan yapımların da bulunduğu müzede, tematik alanlı canlandırmalar, dönemsel replikalar, dönemsel maket dioramalar (Dondurulmuş üç boyutlu an), belgesel nitelikli prodüksiyonlar ile tarihi dokümanlar bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan