Son dakika haberi... Bakan Soylu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti
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Son dakika haberi... Bakan Soylu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti

28.01.2021 12:18 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:21
Son dakika haberi... Bakan Soylu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İslam Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi makamında kabul etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,  Afganistan İslam Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi makamında kabul etti.

Bakan Süleyman Soylu, Bakan Zeki'yi bakanlık girişinde karşıladı. Görüşme öncesi Türkçe konuşma gerçekleştiren Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki, "Türkiye ile aramızdaki ticaret hacmimiz şu an 160 milyon dolar, biz bunu 500 milyon dolara çıkarmak için Sayın Erdoğan'dan söz aldık. Bunun için bağlantı yollarını daha da güçlendirmek için buradayız" dedi.

Bakan Soylu ise, konuk bakan ve heyetini İçişleri Bakanlığında ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Hem Afganistan ile Türkiye'nin dostluğu hem Afgan halkı ile Türk milletinin kardeşliği bizi çok daha ileri seviyelerde iş birliğine sevk etmektedir. Tarihi anlamda ve kardeşlik açısından bu sorumluluğumuzdur. Tarihin hiçbir döneminde bu iki millet birbirinin elini bırakmamıştır. Allah'a şükürler olsun bundan sonra da öyle olacak" diye konuştu.Görüşmede İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu. Konuşmaların ardından, basına kapalı şekilde heyetler arası görüşmeye geçildi.

 


Son dakika haberi... Bakan Soylu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti
Son dakika haberi... Bakan Soylu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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